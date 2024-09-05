Депутат Петков: Болгария не может обойтись без российского газа и нефти

Власти Болгарии продолжают лицемерно осуществлять через посредников закупку энергоресурсов из России, несмотря на официальное прекращение их импорта. Об этом агентству РИА Новости заявил депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Болгария сегодня покупает российский газ, российскую нефть, но через посредников, что дороже для нас. Это вся суть лицемерной политики, которую проводят власти Болгарии: показывать на бумаге, что они как-то выполняют какие-то санкции, но все равно мы без газа и без нефти российских не сможем», — сказал он.

Петков подчеркнул, что болгарские власти хотят делать вид, что экономическая ситуация в стране в порядке. Депутат отметил, что это не так, поскольку в Болгарии сейчас высокий уровень инфляции, а ее граждане давно ощущают итоги экономической политики властей на себе.

Ранее гендиректор Женской торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Нигерии Орицевейинми Эрибо призвала Россию помочь с добычей нефти и газа. По ее словам, у Москвы есть необходимые технологии, знания и опыт в сфере нефтедобычи, что делает ее важным игроком в этой отрасли.