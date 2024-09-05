У беременной звезды реалити-шоу обнаружили рак

Звезда Love Is Blind Херли заявила, что во время беременности у нее нашли рак

Бывшая участница реалити-шоу Love Is Blind («Слепая любовь») Шайна Херли заявила, что во время беременности у нее нашли рак. Об этом она рассказала в интервью журналу People.

По словам Херли, злокачественную опухоль у нее обнаружили на третьем месяце беременности. «Я почувствовала, как меня охватывает страх, но решила, что не позволю ему завладеть моим разумом. (...) Я молилась о лучшем», — вспомнила звезда реалити-шоу, говоря о том периоде.

Врачи настаивали на том, чтобы она прошла конизацию шейки матки. Однако эта операция могла причинить вред плоду, и Херли отказалась. «Шейка матки — это то, что удерживает беременность. Я была на третьем месяце, и поэтому, скорее всего, потеряла бы ребенка», — объяснила она. Также звезде шоу предложили пройти курс химиотерапии, от чего она также отказалась.

Отмечается, что в итоге Херли родила здорового ребенка в феврале 2024 года. После этого она прошла курс лечения от рака, и в июне у нее наступила ремиссия. Звезда реалити-шоу добавила, что ближайшие несколько лет ей нужно будет проходить обследования каждые три месяца.

Ранее ведущий телешоу о путешествиях Рик Стивс сообщил, что у него обнаружили рак. Он отметил, что, несмотря на диагноз, старается сохранять позитивный настой.

Love Is Blind — реалити-шоу, которое выходит на стриминговом сервисе Netflix. Проект представляет собой социальный эксперимент, в котором одинокие мужчины и женщины обручаются, ни разу не увидев друг друга.