Названы самые популярные дешевые смартфоны

CR: каждый четвертый дешевый смартфон в мире получил 5G

Аналитики Counterpoint Research (CR) перечислили самые востребованные смартфоны на мировом рынке во втором квартале 2024 года. Исследование доступно на сайте организации.

Наиболее популярным устройством оказался смартфон Xiaomi Redmi 13C 4G — доля аппарата составила 4,1 процента. На второй позиции разместили Samsung Galaxy A05 с долей 4 процента, на третьей — Samsung Galaxy A15, который получил долю 3,3 процента.

В списке доминируют китайские и корейские девайсы. Так, в топ-10 включили по три смартфона Xiaomi, Samsung и Oppo и один аппарат Tecno. Лишь один гаджет из списка — Xiaomi Redmi 13C 5G — получил поддержку связи 5G, однако каждый четвертый дешевый аппарат на рынке работает с сотовой связью пятого поколения. Под недорогими телефонами специалисты Counterpoint Research понимают гаджеты, доступные дешевле 150 долларов, или около 13 тысяч рублей.

Во втором квартале продажи недорогих смартфонов выросли на 10 процентов в годовом исчислении, превысив 100 миллионов единиц. На аппараты дешевле 150 долларов пришлось 37 процентов от общей массы проданных телефонов. «Рост был в значительной степени обусловлен развивающимися рынками, на которые пришлось три четверти общего объема продаж в этом сегменте», — подытожили специалисты CR.

В конце лета аналитики IDC заявили, что мировой рынок смартфонов в 2024 году вырастет почти на 6 процентов. Главной причиной роста специалисты назвали высокие продажи Android-телефонов в Китае.