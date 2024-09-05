Названы сроки выхода новой книги Виктора Пелевина

Писатель Виктор Пелевин выпустит новую книгу до конца 2024 года

Новая книга писателя Виктора Пелевина появится в продаже до конца 2024 года. Такие сроки со ссылкой на пресс-службу сервиса «Букмейт» называет «Газета.Ru».

По информации источника, новинку выпустит издательство «Эксмо», а одновременно с бумажной версией цифровой вариант произведения появится в книжных онлайн-сервисах. Подробности сюжета и даже название новой книги пока держится в тайне.

Юбилейный 20-й роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» вышел 29 сентября 2023 года.

Ранее журналист и медиаменеджер Николай Картозия опубликовал единственное видеоинтервью Пелевина, записанное в 1991 году.