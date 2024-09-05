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20:04, 5 сентября 2024Культура

Деми Мур рассказала о съемках обнаженной

Актриса Деми Мур заявила, что снималась обнаженной, чтобы побороть неуверенность

Кадр: Фильм «Непристойное предложение»

Актриса Деми Мур призналась, что снималась в постельных сценах, чтобы побороть свою неуверенность в себе и принять свою внешность. Об этом она заявила в интервью изданию Variety.

По словам Деми, участие в откровенных сценах в кино или эротических фотоссесиях помогло ей справиться с комплексами.

«Не то, чтобы мне нравились постельные сцены, но они были моей возможностью освободиться от рабства, в которое я сама себя загнала», — сообщила Мур.

Ранее стало известно, что актриса заболела лишаем во время съемок.

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      Андрей Шеньшаков
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