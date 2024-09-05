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17:26, 5 сентября 2024Ценности

Девушка нашла способ заработать на поношенных носках

Кадр: The Sun

Жительница Теннесси, США, Шайенн Харрис нашла необычный способ заработать на поношенных вещах. Соответствующий материал публикует The Sun.

29-летняя девушка рассказала, что размещает в соцсетях фото и видео своих грязных носков. При этом в роликах она часто показывает, как нюхает изделия, и демонстрирует ноги. «Каждый клиент индивидуален. Идеи моих видео зависят от их предпочтений. Некоторым просто нравится нюхать и смотреть на них», — пояснила Харрис.

По словам девушки, ее ежемесячный доход варьируется от одной до двух тысяч долларов. Создательница контента отметила, что однажды ей удалось заработать за месяц восемь тысяч долларов.

В феврале сообщалось, что канадская художница Кэндис Синтия нашла способ заработать на небритых подмышках.

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      Карина Черных
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