Девушка нашла способ заработать на поношенных носках

Жительница Теннесси, США, Шайенн Харрис нашла необычный способ заработать на поношенных вещах. Соответствующий материал публикует The Sun.

29-летняя девушка рассказала, что размещает в соцсетях фото и видео своих грязных носков. При этом в роликах она часто показывает, как нюхает изделия, и демонстрирует ноги. «Каждый клиент индивидуален. Идеи моих видео зависят от их предпочтений. Некоторым просто нравится нюхать и смотреть на них», — пояснила Харрис.

По словам девушки, ее ежемесячный доход варьируется от одной до двух тысяч долларов. Создательница контента отметила, что однажды ей удалось заработать за месяц восемь тысяч долларов.

В феврале сообщалось, что канадская художница Кэндис Синтия нашла способ заработать на небритых подмышках.