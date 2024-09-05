Девушка перепутала бойфренда с другим мужчиной и столкнулась с неприятными последствиями

Пользователь Reddit поделился историей о том, как его возлюбленная перепутала его с другим мужчиной и столкнулась с неприятными последствиями. Девушка изменила бойфренду, приняв незнакомца за своего партнера, после чего он решил расстаться с ней.

Автор поста написал, что недавно его возлюбленная посетила вечеринку в честь дня рождения своего друга и много выпила на празднике. По его словам, он не смог посетить мероприятия из-за работы. «На следующий день она пришла ко мне, выглядя очень расстроенной», — признался герой истории.

Девушка объяснила молодому человеку, что в ночь вечеринки увидела мужчину, похожего на него. «Она была сильно пьяна и подумала, что это был я. Она называла его моим именем, а он не исправлял ее. Они танцевали, общались и вместе ушли из бара. Она была убеждена, что это был я, даже когда они уходили», — пересказал автор поста слова партнерши.

По словам девушки, она обнаружила, что проводила время с незнакомцем только тогда, когда проснулась с ним в одной постели на следующее утро. «Она плакала и говорила, что никогда не хотела мне изменять, и что это была ужасная ошибка, потому что она искренне думала, что все время была со мной», — отметил герой истории. Он добавил, что после услышанного решил расстаться с девушкой.

В комментариях многие отметили, что невозможно на протяжении всего вечера принимать одного человека за другого. По мнению большинства, девушка солгала бойфренду, чтобы попытаться сохранить отношения.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, как заглянула в переписки своего жениха с друзьями и захотела отложить свадьбу. Комментаторы посоветовали ей разорвать отношения с возлюбленным.