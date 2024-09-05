Директор российского детского дома стал фигурантом уголовного дела

В Красноярском крае возбудили дело против директора детского дома и его жены

В Красноярском крае следователи возбудили дело против директора Есауловского детского дома и его жены. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По его данным, глава учреждения писал приказы на премии для сотрудников, но забирал деньги себе. А его жена-кадровик требовала у подчиненных отдавать часть средств. Кроме того, пара фиктривно трудоустроила в детский дом девять работников.

Ущерб бюджету составил 600 тысяч рублей. В отношении супругов возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. В их квартире уже прошел обыск.

Ранее генерального директора «Иркутской электросетевой компании» объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.