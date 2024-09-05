Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:41, 5 сентября 2024Силовые структуры

Директор российского детского дома стал фигурантом уголовного дела

В Красноярском крае возбудили дело против директора детского дома и его жены

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Красноярском крае следователи возбудили дело против директора Есауловского детского дома и его жены. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По его данным, глава учреждения писал приказы на премии для сотрудников, но забирал деньги себе. А его жена-кадровик требовала у подчиненных отдавать часть средств. Кроме того, пара фиктривно трудоустроила в детский дом девять работников.

Ущерб бюджету составил 600 тысяч рублей. В отношении супругов возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. В их квартире уже прошел обыск.

Ранее генерального директора «Иркутской электросетевой компании» объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Над Белоруссией прозвучали взрывы. Что увидели жители Гомеля в ночном небе?

      В России сообщили о заходе дрона ВСУ в воздушное пространство Белоруссии

      В Крыму сообщили об ордере на поимку Зеленского

      Возможности европейской страны заменить российский газ оценили

      Москвичка узнала возможного брата обвиняемого в теракте в «Крокусе» в соседе

      Директор российского детского дома стал фигурантом уголовного дела

      Порномодель решила за месяц переспать со 130 мужчинами

      Россиянка описала еду в Италии фразой «это просто отвратительно»

      В российском городе произошел крупный пожар

      Объемы торговли России с Китаем оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше