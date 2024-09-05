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07:01, 5 сентября 2024Забота о себе

Эксперт по отношениям назвала преимущества «ванильного» секса

Фото: ITisha / Shutterstock / Fotodom

«Ванильным» называют традиционный секс, который не включает в себя никаких других практик, например, БДСМ, объяснили сексолог Сара Меланкон и секс-эксперт, специалист по отношениям Джиджи Энгл. В комментарии Women`s Health эксперты назвали преимущества такой интимной близости.

Специалистки объяснили, что выражение «ванильный секс» появилось в 70-е годы прошлого века. Тогда представители набиравшей силу БДСМ-среды называли так обычный секс. Они называли традиционный секс скучным, однако он имеет массу преимуществ, заверили Меланког и Энгл.

По словам Меланкон, «ванильный» секс позволяет получать осознанное удовольствие. «Вы просто наслаждаетесь своей способностью испытывать сексуальные ощущения. К тому же такой секс может быть по-настоящему интимным и сближать партнеров, ведь есть возможность сосредоточиться на дыхании партнера, запахе и вкусе его тела», — высказалась она.

Энгл добавила, что не всегда есть возможность заниматься альтернативными видами секса, требующими особой подготовки. Традиционный секс как раз может помочь сохранить близость и поддержать активность в спальне.

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      Алиса Дмитриева
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