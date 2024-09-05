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12:38, 5 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ уличила в коррупции двух подполковников МВД России

ФСБ задержала в Магнитогорске начальника отдела полиции и его заместителя

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» управления МВД России Магнитогорска подполковника Константина Пензина и его заместителя Кайрата Бурантаева. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Полицейских уличили в коррупции. Им предъявлено обвинение в получении взяток. Они, по данным спецслужбы, оказывали покровительство местному бизнесмену за денежное вознаграждение.

В настоящее время дома и в служебных кабинетах задержанных проводятся обыски. Решается вопрос об избрании полицейским меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статьям 290 («Получение взяток») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ, сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России по Челябинской области. По версии следствия, в ноябре 2023 года начальник отдела полиции и его заместитель получили взятку от предпринимателя в виде услуг имущественного характера общей стоимостью не менее 77 тысяч рублей за совершение незаконных действий.

4 сентября сообщалось, что в Краснодарском крае суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего оперуполномоченного одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону за получение взятки в размере полутора миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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