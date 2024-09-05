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18:23, 5 сентября 2024Забота о себе

Гастроэнтеролог назвала неожиданную опасность задержки стула

Гастроэнтеролог Помойнецкая: при запорах холестерин вновь всасывается в кровь

Фото: Upgraded Points / Unsplash

Запоры могут иметь прямую связь с высоким уровнем холестерина в крови, рассказала гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая. Неожиданную опасность задержки стула она назвала в своем Telegram-канале.

«Представьте, что ваша печень и желчный пузырь — это система канализации для холестерина. Если "трубы" засорились из-за густой желчи или камней, "отходы" не могут нормально выводиться. Особенно, когда стул задерживается, все отработанные вещества, включая холестерин, вновь всасываются в кровь», — объяснила она.

Таким образом уровень «плохого» холестерина в крови начинает расти, говорит врач. Среди признаков проблем с желчеоттоком, кроме запоров, она назвала тяжесть в правом подреберье, непереносимость жирной пищи, горечь во рту, вздутие живота после еды.

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Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева назвала неочевидный признак проблем с желудком. Она отметила, что постоянное ощущение горечи во рту является признаком гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), при которой нижний пищеводный сфинктер не выполняет свои функции.

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      Александра Лисица
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