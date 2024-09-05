Бывший замминистра обороны Попов отказался давать показания по делу о хищениях

Бывший замминистра обороны Попов не признал вину и отказался давать показания

Бывший замминистра обороны Павел Попов, задержанный в рамках дела с махинациями в подмосковном парке «Патриот», не признал вину в хищении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Генерал также отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя и своих близких.

При этом, по информации издания, другие фигуранты дела начали сотрудничать с Главной военной прокуратурой. Они дали изобличающие Попова показания.

Павел Попов был задержан 29 августа. Его дело связано с хищениями в парке «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. По версии следствия, экс-замминистра обороны совершил аферы на 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд в Москве отправил его под стражу до 29 октября.