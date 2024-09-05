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12:22, 5 сентября 2024Путешествия

Гигантские очереди в аэропорту российского города попали на видео

Amber Mash: гигантские очереди в аэропорту Калининграда попали на видео

Гигантские очереди, растянувшиеся вплоть до улицы в калининградском аэропорту Храброво, попали на видео. Кадры из воздушной гавани в российском городе публикует Telegram-канал Amber Mash.

Автор ролика уточнил за кадром, что работает лишь один вход в авиагавань. Задержек рейсов нет, указано в сообщении.

Ранее самолет российской авиакомпании Smartavia прочесал хвостом землю при посадке в аэропорту Сочи. Непредвиденная ситуация произошла по вине членов экипажа с прибывшим из Санкт-Петербурга Boeing 737.

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      Марк Успенский
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