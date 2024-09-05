Гигантские очереди в аэропорту российского города попали на видео

Гигантские очереди, растянувшиеся вплоть до улицы в калининградском аэропорту Храброво, попали на видео. Кадры из воздушной гавани в российском городе публикует Telegram-канал Amber Mash.
Автор ролика уточнил за кадром, что работает лишь один вход в авиагавань. Задержек рейсов нет, указано в сообщении.
Ранее самолет российской авиакомпании Smartavia прочесал хвостом землю при посадке в аэропорту Сочи. Непредвиденная ситуация произошла по вине членов экипажа с прибывшим из Санкт-Петербурга Boeing 737.