Гигантские очереди в аэропорту российского города попали на видео

Amber Mash: гигантские очереди в аэропорту Калининграда попали на видео

Гигантские очереди, растянувшиеся вплоть до улицы в калининградском аэропорту Храброво, попали на видео. Кадры из воздушной гавани в российском городе публикует Telegram-канал Amber Mash.

Автор ролика уточнил за кадром, что работает лишь один вход в авиагавань. Задержек рейсов нет, указано в сообщении.

Ранее самолет российской авиакомпании Smartavia прочесал хвостом землю при посадке в аэропорту Сочи. Непредвиденная ситуация произошла по вине членов экипажа с прибывшим из Санкт-Петербурга Boeing 737.

