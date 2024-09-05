Граждан Казахстана попросили покинуть Украину

Посольство Казахстана на Украине рекомендовало гражданам покинуть страну

Посольство Казахстана на Украине рекомендовало своим гражданам покинуть территорию страны из-за обострения ситуации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предупреждение опубликовано «в связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности». Гражданам Казахстана предлагается покинуть территорию Украины через Молдавию или Польшу.

В то же время посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и соблюдать «меры собственной безопасности».

Ранее МИД Киргизии призвал воздержаться от поездок в Курскую и Белгородскую области России в связи с введением режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.