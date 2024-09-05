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15:57, 5 сентября 2024Бывший СССР

Граждан Казахстана попросили покинуть Украину

Посольство Казахстана на Украине рекомендовало гражданам покинуть страну

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посольство Казахстана на Украине рекомендовало своим гражданам покинуть территорию страны из-за обострения ситуации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предупреждение опубликовано «в связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности». Гражданам Казахстана предлагается покинуть территорию Украины через Молдавию или Польшу.

В то же время посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и соблюдать «меры собственной безопасности».

Ранее МИД Киргизии призвал воздержаться от поездок в Курскую и Белгородскую области России в связи с введением режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.

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      Алевтина Запольская
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