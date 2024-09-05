Военкор потребовал извинений от Алаудинова за слова о великом сказочнике

Журналист Хайруллин призвал Алаудинова извиниться за слова о великом сказочнике

Российский военный корреспондент Марат Хайруллин выступил с претензией к замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майору Апти Алаудинову. Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

В одном из видео командир спецназа «Ахмата» назвал журналиста «великим сказочником» из-за слов о преимуществе России по количеству беспилотников.

«Товарищ генерал, придется вам в будущем за эти слова извиниться», — сказал военкор, пообещав доказать свою правоту.

Ранее Алаудинов раскрыл новый план Вооруженных сил Украины в Курской области. Он сообщил, что противник подтягивает на российскую территорию новые силы.