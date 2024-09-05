Канадский хоккеист рассказал о жизни в Хабаровске

Канадец из «Амура» Ли готов остаться в России после завершения карьеры

Канадский хоккеист «Амура» Кэмерон Ли рассказал о жизни в Хабаровске. Его слова приводит «Рейтинг букмекеров».

«Спрашивают, как это — жить в России. Я всегда говорю, что это потрясающий опыт. Мне очень нравится жить и играть здесь в хоккей», — заявил 27-летний защитник. Он добавил, что готов остаться в Хабаровске после завершения карьеры.

Осенью 2023 года Ли получил российский паспорт. Канадец говорил, что для него быть гражданином России — большая честь.

За хабаровский «Амур» Ли играет с сезона 2022/23. С тех пор защитник провел в составе дальневосточного клуба 90 матчей, забросил девять шайб и отдал 24 результативные передачи.