Умные часы спасли жизнь матери и ребенка

ABC 10 News: умные часы указали на проблемы с сердцем беременной женщине

Умные часы косвенно спали жизнь беременной женщины и ее ребенка в Сан-Диего (США). Об этом сообщает местный телеканал ABC 10 News.

По словам кардиолога Рэйчел Манало, она начала ощущать повышенное сердцебиение на 18-й неделе беременности. На 33-й неделе, когда Манало работала в клинике, она почувствовала головокружение, усталость и одышку. Женщина получила информацию о пульсе с умных часов и посоветовалась с врачами, которые рекомендовали ей сделать кесарево сечение.

Манало заявила, что воспользовалась функцией ЭКГ на своих Apple Watch. Часы показали нерегулярный сердечный ритм и посоветовали обратиться к врачам. Как оказалось, при норме в 60-100 ударов в минуту ее сердце билось с частотой до 150 ударов в минуту. По словам Рэйчел Манало, часы спасли ее жизнь и жизнь нерожденного ребенка.

Доктор Тина Нгуен отметила, что проблемы с сердцем могут быть незаметны, но Манало наверняка могла бы не пережить роды. Благодаря своевременному вмешательству врачей женщина родила здорового ребенка. Доктор Нгуен заявила, что получившие тревожные сообщения от гаджетов пользователи должны обращаться к специалистам, а не пытаться самостоятельно интерпретировать данные.

В конце лета американские ученые доказали, что умные часы могут спровоцировать стресс среди пациентов с болезнями сердца. Это объясняется тем, что пользователи получают много «сырых» данных от часов, которые не могут правильно прочесть.