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15:33, 5 сентября 2024Россия

Минобороны России показало кадры атаки «Аллигатора» по бойцам и технике ВСУ под Курском

Минобороны России: экипажи вертолетов Ка-52м ударили по ВСУ в Курской области

Экипажи российской армейской авиации на вертолетах Ка-52м «Аллигатор» ударили по живой силе и бронетехнике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Минобороны России предоставило видео боевой работы пилотов «Ленте.ру».

На кадрах видно, как вертолет поднимается в воздух и, долетев до обозначенного в разведданных места расположения цели, атакует ее авиационными ракетами.

«Экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», — констатировали в Минобороны России.

Ранее ведомство также показало кадры сброса на скопление живой силы и техники ВСУ авиабомб ФАБ-500. Атаку проводил многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.

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ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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