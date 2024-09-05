Минобороны России показало кадры атаки «Аллигатора» по бойцам и технике ВСУ под Курском

Минобороны России: экипажи вертолетов Ка-52м ударили по ВСУ в Курской области

Экипажи российской армейской авиации на вертолетах Ка-52м «Аллигатор» ударили по живой силе и бронетехнике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Минобороны России предоставило видео боевой работы пилотов «Ленте.ру».

На кадрах видно, как вертолет поднимается в воздух и, долетев до обозначенного в разведданных места расположения цели, атакует ее авиационными ракетами.

«Экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», — констатировали в Минобороны России.

Ранее ведомство также показало кадры сброса на скопление живой силы и техники ВСУ авиабомб ФАБ-500. Атаку проводил многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.