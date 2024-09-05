Мирный житель погиб при обстреле российского города со стороны Украины

Губернатор Гладков сообщил о погибшем при обстреле Шебекино со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате атаки погиб мирный житель, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина скончался до приезда скорой помощи, написал чиновник.

«От прямых попаданий снарядов произошли пожары в двух частных домах, двух хозпостройках и складском помещении на территории предприятия. Пожарные расчеты занимаются ликвидацией очагов возгорания», — отчитался глава области.

Помимо того, в десяти частных домовладениях повреждения получили заборы, фасады и кровля, также были зафиксированы выбитые окна.

В этот же день ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области. По словам Гладкова, при обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения предплечья, а также ноги. Он самостоятельно обратился в больницу в Шебекино.