Мурашко рассказал о работе медслужб в Курской области

Мурашко: все медицинские службы в Курской области работают безукоризненно

Все медицинские службы в Курской области работают безукоризненно. Такую оценку высказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, чьи слова приводит ТАСС.

«Убедились в достаточности медицинской помощи, медицинских кадров, оборудования. Все работает безукоризненно. Все медицинские бригады усилены, в том числе специалистами из других субъектов РФ», — сказал министр.

Он поблагодарил студентов, медиков, стажеров и волонтеров, которые оказывают медпомощь, в том числе и на пунктах, куда попадали эвакуированные в Курской области жители.