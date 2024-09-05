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15:56, 5 сентября 2024Россия

Мурашко рассказал о работе медслужб в Курской области

Мурашко: все медицинские службы в Курской области работают безукоризненно

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Все медицинские службы в Курской области работают безукоризненно. Такую оценку высказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, чьи слова приводит ТАСС.

«Убедились в достаточности медицинской помощи, медицинских кадров, оборудования. Все работает безукоризненно. Все медицинские бригады усилены, в том числе специалистами из других субъектов РФ», — сказал министр.

Он поблагодарил студентов, медиков, стажеров и волонтеров, которые оказывают медпомощь, в том числе и на пунктах, куда попадали эвакуированные в Курской области жители.

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