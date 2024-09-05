Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:48, 5 сентября 2024Силовые структуры

МВД задержало представлявшегося медиумом и адвокатом многоликого мошенника

Силовики задержали многоликого афериста, обманувшего 11 россиян

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудники МВД выявили и задержали 37-летнего ранее судимого россиянин, занимавшегося обманом россиян. От его деятельности пострадали порядка 11 человек, а общий ущерб еще предстоит оценить. Об этом в четверг, 5 сентября, в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным силовиков, у афериста было множество лиц, под которыми он втирался в доверие к людям. В зависимости от личности человека, которого она собирался обмануть, мошенник подбирал себе роль. Он выдавал себя за адвоката, гениального ученого, медиума и сотрудников правоохранительных органов. Для убедительности имел при себе поддельные служебные удостоверения.

Так в одном случае, узнав о разводе 44-летнего приятеля с супругой, предложил ему помощь, получил деньги, но сделать ничего не смог. Другому, потерявшему жену, пообещал помочь поговорить с супругой путем спиритического сеанса, на котором говорил измененным голосом. Аферист убедил мужчину, что жена хочет, чтобы тот построил храм, а ответственным за сбор средств лицедей назначил себя. Бизнесменам он представлялся ученым, который вот-вот получит патент на изобретение, фермерам помогал в получении крупных субсидий, ссылаясь на знакомых из госструктур.

Расследование уголовного дела и количество всех потерпевших по делу устанавливается.

4 сентября сообщалось, что эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России дали россиянам советы для защиты от мошенников.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта

      Путин заявил об отсутствии претензий к Дурову у России

      Сжегшего российский паспорт блогера Шпака заочно приговорили к восьми годам

      Путин заявил о готовности Киева воевать до последнего украинца

      Путин рассказал о встрече с Дуровым

      Путин указал на одну из ошибок США

      Высмеявшая девочку-квадробера российская певица объяснила свой поступок

      Путин вспомнил о достижении консенсуса на переговорах с Киевом в Стамбуле

      Путин рассказал о разрыве между экономиками Китая и США

      Путин оценил отношение украинских элит к народу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше