МВД задержало представлявшегося медиумом и адвокатом многоликого мошенника

Силовики задержали многоликого афериста, обманувшего 11 россиян

Сотрудники МВД выявили и задержали 37-летнего ранее судимого россиянин, занимавшегося обманом россиян. От его деятельности пострадали порядка 11 человек, а общий ущерб еще предстоит оценить. Об этом в четверг, 5 сентября, в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным силовиков, у афериста было множество лиц, под которыми он втирался в доверие к людям. В зависимости от личности человека, которого она собирался обмануть, мошенник подбирал себе роль. Он выдавал себя за адвоката, гениального ученого, медиума и сотрудников правоохранительных органов. Для убедительности имел при себе поддельные служебные удостоверения.

Так в одном случае, узнав о разводе 44-летнего приятеля с супругой, предложил ему помощь, получил деньги, но сделать ничего не смог. Другому, потерявшему жену, пообещал помочь поговорить с супругой путем спиритического сеанса, на котором говорил измененным голосом. Аферист убедил мужчину, что жена хочет, чтобы тот построил храм, а ответственным за сбор средств лицедей назначил себя. Бизнесменам он представлялся ученым, который вот-вот получит патент на изобретение, фермерам помогал в получении крупных субсидий, ссылаясь на знакомых из госструктур.

Расследование уголовного дела и количество всех потерпевших по делу устанавливается.

4 сентября сообщалось, что эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России дали россиянам советы для защиты от мошенников.