На Украине назвали главного выгодополучателя от кадровых перестановок в правительстве

РБК-Украина: Ермак получил больше влияния от перестановок в правительстве

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне кадровых изменений в Кабинете министров усилил свое влияние на исполнительную власть в стране. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Кабмин обновится более чем наполовину, при этом премьер-министром остается Денис Шмыгаль. Однако главным выгодополучателем от кадровых рокировок собеседники агентства называют главу офиса президента Андрея Ермака, который усилил свое влияние на исполнительную ветвь власти.

По информации агентства, в офисе Зеленского хотели заменить Шмыгаля на посту премьера на первого вице-премьера Юлию Свириденко. В частности, эту идею поддерживал Ермак, но против выступал глава правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия. РБК-Украина пишет, что отставка Шмыгаля могла привести к прекращению полномочий всего Кабинета министров.

Ранее депутат оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с централизацией власти президентом Зеленским и его офисом. Также сообщалось. что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку из-за конфликта с Ермаком.