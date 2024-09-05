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13:04, 5 сентября 2024Бывший СССР

На Украине бывшего чиновника Минобороны заподозрили в халатности

ГБР Украины возбудило дело в отношении чиновника МО за убытки на 1,2 млрд гривен

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

На Украине возбудили дело в отношении бывшего чиновника Министерства обороны (МО) республики за халатное отношение к службе, повлекшее убытки государству. Об этом сообщает Государственное бюро расследований в своем Telegram-канале.

«Работники ГБР во взаимодействии с управлением внутренней безопасности МОУ сообщили о подозрении в халатном отношении к службе одному из бывших руководителей Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины», — указано в сообщении.

Отмечается, что чиновник закупил горюче-смазочные материалы, включив в договор оплату налога на добавленную стоимость, что принесло государству убытки в размере 1,2 миллиарда гривен (2,6 миллиарда рублей).

Ранее ГРБ сообщило, что у главы винницкого военкомата конфисковали квартиру стоимостью 1,9 миллиона гривен в пользу государства.

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      Валентин Карант
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