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17:05, 5 сентября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о долгой подготовке отставки Кулебы

Financial Times: отставка главы МИД Украины Кулебы готовилась больше года
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Johanna Geron / Reuters

Отставка Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел Украины готовилась больше года. Об этом сообщает Financial Times.

Издание сообщает, что Кулеба пытался сохранить за собой эту должность. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил изданию, что перестановки кажутся ему произвольными, а решение президента Украины Владимира Зеленского о смене министра продиктовано «желанием что-то поменять».

Ранее на Украине заявили, что отставка Кулебы с должности главы МИД Украины связана с недовольством украинского лидера его работой по привлечению военной помощи. Источник из парламента сообщает, что Кулебе «не хватает энергии для продвижения предоставления оружия».

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      Илья Таксюр
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