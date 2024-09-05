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13:39, 5 сентября 2024Бывший СССР

На Украине уволили главу Фонда государственного имущества

Железняк: Рада уволила главу Фонда государственного имущества Украины Коваля

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада уволила Виталия Коваля с поста главы Фонда государственного имущества Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, принятие отставки Коваля поддержал 261 парламентарий.

Председатель Фонда государственного имущества Украины подал в отставку 3 сентября. Аналогичные заявления были направлены в Раду министром юстиции Денисом Малюськой, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным и министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Русланом Стрельцом.

Ранее стало известно, что после увольнения с должности главы Фонда государственного имущества Украины Коваль может быть назначен на пост министра аграрной политики и продовольствия страны. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия по итогам заседания, которое прошло при участии президента республики Владимира Зеленского.

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      Екатерина Грищенко
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