Политолог Дизен: удар РФ в Полтаве сигнализирует о неизбежном поражении Украины

Удар Вооруженных сил (ВС) России по Полтавскому военному институту связи сигнализирует о неизбежном поражении Украины в конфликте. Об этом сообщил норвежский политолог Гленн Дизен в эфире канала Wion.

«Это ужасающие потери. Мы видим у Украины и НАТО симптомы, характерные для последних стадий войн, когда сторона проигрывает. (...) Это симптомы растущих потерь, вызванных нехваткой ресурсов», — признал он.

По словам Дизена, все это приведет к проблемам на фронте и образованию котлов, из которых бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется отступать неорганизованными группами.

Ранее бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу обратился к западным странам с призывом прекратить поддержку Украины. По его мнению, помощь украинской стороне увеличивает риски начала ядерной войны, поскольку Киев намерен втянуть НАТО в конфликт с Россией.