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04:24, 5 сентября 2024Мир

На Западе признали неизбежность поражения Украины

Политолог Дизен: удар РФ в Полтаве сигнализирует о неизбежном поражении Украины

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Удар Вооруженных сил (ВС) России по Полтавскому военному институту связи сигнализирует о неизбежном поражении Украины в конфликте. Об этом сообщил норвежский политолог Гленн Дизен в эфире канала Wion.

«Это ужасающие потери. Мы видим у Украины и НАТО симптомы, характерные для последних стадий войн, когда сторона проигрывает. (...) Это симптомы растущих потерь, вызванных нехваткой ресурсов», — признал он.

По словам Дизена, все это приведет к проблемам на фронте и образованию котлов, из которых бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется отступать неорганизованными группами.

Ранее бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу обратился к западным странам с призывом прекратить поддержку Украины. По его мнению, помощь украинской стороне увеличивает риски начала ядерной войны, поскольку Киев намерен втянуть НАТО в конфликт с Россией.

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      Маргарита Пименова
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