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03:12, 5 сентября 2024Бывший СССР

На Западе заявили о дисфункции правительства Зеленского

Economist: перестановки в Киеве указывают на дисфункцию правительства Зеленского

Фото: Miguel Candela / Keystone Press Agency / Global Look Press

Политические перестановки на Украине указывают на дисфункцию правительства и дальнейшую консолидацию власти вокруг Владимира Зеленского и его офиса. Об этом сообщает издание The Economist.

«Президент захотел при помощи мошеннического трюка попасть в новостные заголовки. Результат, при котором даже члены его собственной партии сделали процедуры посмешищем, а три из семи голосований провалились, наводит на мысль о растущей дисфункции правительства», — указано в материале.

Утверждается, что смена министров из-за централизации власти вокруг Зеленского не окажет особого влияния на работу правительства и на линию фронта, «выглядящую все более плачевно». Источники также сообщили газете, что перестановки могут быть объяснены консолидацией власти вокруг главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Ранее Владимир Зеленский ответил на вопрос о новом назначении бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. По его словам, в настоящий момент рано говорить о новых должностях членов правительства, которые потеряли посты в результате последней серии отставок.

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      Артём Верейкин
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