На Западе заявили о переломном моменте в Донбассе

Меркурис: боевые действия в Донбассе достигли переломного момента

Ситуация на красноармейском направлении (украинское название — Покровское) достигла переломного момента. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Какое-то время назад я говорил о том, что наступил переломный момент (...) Однако боевые действия на красноармейском направлении — это огромная битва, крупнейшее сражение на сегодняшний день, которое разворачивается прямо на наших глазах», — отметил военный эксперт.

Меркурис добавил, что, успешно продвигаясь на этом направлении, Российская армия сможет перехватить важные логистические центры. Таким образом, по его мнению, баланс сил в Южном Донбассе будет изменен навсегда.

Ранее генерал-лейтенант немецких войск в отставке Роланд Катер заявил, что в случае взятия Россией Красноармейка она получит важный, с точки зрения логистики, город. «Тогда сложится принципиально новая ситуация в конфликте», — отметил отставной военный.