Накрытого одеялом россиянина без признаков жизни нашли в студии йоги

В студии йоги в Петербурге нашли накрытого одеялом мужчину без признаков жизни

В Санкт-Петербурге в студии йоги нашли накрытого одеялом мужчину без признаков жизни. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, речь о студии, расположенной в жилом доме по адресу 2-й Муринский проспект, 34, недалеко от станции метро «Площадь Мужества». Россиянин лежал на спортивном коврике, на его теле, по словам очевидцев, были заметны гнилостные изменения.

Сотрудники полиции установили, что это 34-летний житель Татарстана, который преподавал xатха-йогу, кундалини-йогу и крийя-йогу. В своей группе мужчина рассказывал, что практикует медитацию более семи лет. Занятия он проводил в том числе в зале на 2-м Муринском проспекте.

По некоторым данным, в прошлом инструктор отбывал срок за хранение наркотиков.

Ранее сообщалось, что у Дома музыки на Космодамианской набережной в центре Москвы всплыл труп неизвестного мужчины.