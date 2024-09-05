Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:12, 5 сентября 2024Россия

Накрытого одеялом россиянина без признаков жизни нашли в студии йоги

В студии йоги в Петербурге нашли накрытого одеялом мужчину без признаков жизни

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге в студии йоги нашли накрытого одеялом мужчину без признаков жизни. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, речь о студии, расположенной в жилом доме по адресу 2-й Муринский проспект, 34, недалеко от станции метро «Площадь Мужества». Россиянин лежал на спортивном коврике, на его теле, по словам очевидцев, были заметны гнилостные изменения.

Сотрудники полиции установили, что это 34-летний житель Татарстана, который преподавал xатха-йогу, кундалини-йогу и крийя-йогу. В своей группе мужчина рассказывал, что практикует медитацию более семи лет. Занятия он проводил в том числе в зале на 2-м Муринском проспекте.

По некоторым данным, в прошлом инструктор отбывал срок за хранение наркотиков.

Ранее сообщалось, что у Дома музыки на Космодамианской набережной в центре Москвы всплыл труп неизвестного мужчины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о ситуации в Курской области и призвал к исполнению священного долга

      Путин напомнил о позиции Москвы по переговорам с Украиной

      Жена российского миллиардера показала откровенное фото с отдыха

      Россиянину Бабкину предложили покинуть отряд космонавтов из-за насморка

      Путин поручил поднять выплату на погашение ипотеки одной категории россиян

      Участница Олимпиады в Париже умерла после нападения с применением бензина

      Пожилая пара провалилась под землю на машине

      Малайзия заявила о намерении вступить в БРИКС

      Путин назвал причину отказа Украины и Запада от стамбульских соглашений

      Путин заявил о мешающих началу переговоров эфемерных требованиях Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше