Новый состав Еврокомиссии не сможет начать работу в новый срок

Politico: новый состав Еврокомиссии не сможет начать работу с 1 ноября

Новый состав Европейской комиссии (ЕК) не сможет начать работу в новый срок с 1 ноября из-за проблем с его формированием. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Многочасовые допросы законодателей 26 кандидатов в комиссары вряд ли начнутся до середины октября, а один высокопоставленный законодатель предсказывает, что датой начала станет 14 октября. Это означает, что окончательное голосование по утверждению Комиссии может состояться не раньше ноября», — приводит издание слова двух европейских чиновников.

Таким образом, дата начала работы нового руководства Еврокомиссией смещается на декабрь. При этом авторы материала подчеркнули, что глава ЕК Урсула фон Дер Ляйен не имеет отношения к данной задержке и не виновата в ней.

Ранее Politico сообщал, что фон дер Ляйен давит на некоторые страны Евросоюза, чтобы те выдвигали женщин на посты еврокомиссаров в новом составе ЕК или заменили на них уже выдвинутых кандидатов мужского пола. При этом в конце августа иностранные СМИ писали, что страны ЕС проигнорировали требование Урсулы фон дер Ляйен о введении гендерной квоты, предполагающей распределение высших должностей в Брюсселе поровну между женщинами и мужчинами.