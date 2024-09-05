Обманувшим россиян более чем на 200 миллионов рублей мошенникам дали срок

В Анапе дали срок обманувшим россиян на сотни миллионов рублей мошенникам

В Анапе четырех мошенников приговорили к срокам от четырех до восьми лет колонии за мошеннические схемы по отъему у россиян недвижимости. Об этом в четверг, 5 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, с ноября 2020 года по июль 2022 года группировка занималась переоформлением прав на недвижимость граждан, которых вводили в заблуждение под предлогом получения государственных выплат. Злоумышленники убеждали пожилых людей составлять фиктивный договор купли-продажи имущества, а затем лишали их жилья. Других обманывали, пользуясь их желанием получить сертификат о проведении прививки от коронавируса.

Стоило мошенникам завладеть паспортом такого клиента, как на него оформлялась нотариальная доверенность и последующая сделка с недвижимостью.

5 сентября МВД задержало представлявшегося медиумом и адвокатом многоликого мошенника.