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16:19, 5 сентября 2024Силовые структуры

Обвиняемого в изнасиловании школьницы из Нижнего Тагила и расправе над ней арестовали

В Свердловской области суд арестовал убийцу школьницы из Нижнего Тагила

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Свердловской области суд арестовал жителя Нижнего Тагила, который изнасиловал 11-летнюю школьницу и расправился над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина будет под стражей до 2 ноября. Он проходит обвиняемым по статьям 105 и 131 УК РФ. Прокурор настаивал на аресте обвиняемого из-за того, что он совершил особо тяжкое преступление, а также пытался скрыться от следствия — мужчина планировал вновь поступить на службу и затеряться в зоне специальной военной операции (СВО).

По версии следствия, в ночь на 31 августа фигурант, проживающий по соседству с пострадавшей, надругался над ней в комнате общежития на улице Юности в Нижнем Тагиле, а потом расправился. Тело он оставил в подвале и сбежал из города. Его задержали в московском аэропорту, откуда он хотел улететь в зону конфликта.

На допросе мужчина дал признательные показания. В 2020 году он был осужден за изнасилование, а после участия в СВО получил помилование.

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      Варвара Митина
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