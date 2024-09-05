Опубликовано предполагаемое видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Опубликовано предполагаемое видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ

Опубликовано предполагаемое видео уничтожения безэкипажного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке атаковать Россию. Ролик разместил Telegram-канал «Русский Вестникъ».

Ролик, предположительно, был снят с борта противолодочного вертолета. На нем с воздуха ведется огонь по обнаруженной цели. После одной из очередей из катера начинает идти густой черный дым.

О том, когда именно была сделана запись, не сообщается. При этом Минобороны и 4, и 5 сентября сообщило о попытках ВСУ атаковать Россию морскими беспилотниками.

Ранее российское военное ведомство опубликовало видео уничтожения пусковой установки американской РСЗО М270 MLRS. Цель была поражена оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М».