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00:32, 5 сентября 2024Из жизни

Подросток узнал о порно со своей матерью и рассорил ее с другим родственником

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Модель OnlyFans Гося Кмечик, живущая в Великобритании, призналась, что сын не сразу смирился с ее выбором профессии. Об этом она рассказала The Sun.

Кмечик отметила, что долгое время скрывала свой источник заработка от родственников, оставшихся в Польше. По словам модели, ее семья придерживается традиционных католических ценностей, поэтому она говорила им, что занимается развитием своих аккаунтов в социальных сетях.

Однако, как рассказывает Кмечик, однажды 15-летний сын и ее брат застали ее за съемкой эротического контента. Они тут же начали обвинять ее в неправильном образе жизни. Брат заявил, что Кмечик продает себя за деньги, и отказался считать ее сестрой. «Это грустно, потому что мы были довольно близки всю жизнь. Прошло уже два года, а мы с тех пор не сказали друг другу ни слова», — подчеркнула Кмечик.

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Модель отметила, что ее сыну тоже не нравится то, чем она занимается. При этом со временем он начал осознавать, что порно приносит их семье деньги, и смирился. «Он понимает, что кому-то нужно оплачивать счета», — объяснила Кмечик. Она заявила, что ее не волнует осуждение родственников, и она продолжит создавать контент для OnlyFans несмотря ни на что.

Ранее сообщалось, что сын порномодели Андрессы Урах признался, что занимается съемками ее эротических фото и видео. «Ну, для меня это действительно работа... хотя бы потому, что она моя мать и не привлекает меня как женщина», — объяснил он.

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      Алиса Дмитриева
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