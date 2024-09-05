Подсчитано сокращение международных резервов России

ЦБ: международные резервы России сократились на миллиард долларов

Международные резервы России уменьшились на 0,2 процента. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

По его данным, на конец дня 30 августа международные резервы составили 613,5 миллиарда долларов США. Таким образом, за неделю они уменьшились на один миллиард долларов. Случившееся регулятор объясняет разнонаправленным влиянием положительной переоценки и операций со средствами Фонда национального благосостояния.

Ранее регулятор сообщал, что, по данным на 23 августа, резервы составили 614,5 миллиарда долларов. Тогда показатели недельной давности были превышены на 4,6 миллиарда. Достигнутый уровень оказался максимальным с 25 февраля 2022 года.

Эксперты журнала The Economist предположили, что Россия израсходует финансовые резервы через пять лет.