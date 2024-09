В Москве маркетплейс провел показ коллекций российских брендов

В Москве прошел открытый показ коллекций российских брендов от «Яндекс Маркета»

Вечером 4 сентября на Болотной площади в Москве состоялся модный показ, на котором были представлены актуальные коллекции более 30 российских брендов. Мероприятие организовал «Яндекс Маркет» совместно с креативной командой экспертов моды. Его посетили по меньшей мере две тысячи гостей, среди которых были и знаменитости: модель Елена Перминова, визажист Елена Крыгина, фешн-консультант Оксана Рим, стилист Катя Мухина и другие.

Шоу открыли модели, которые участвуют не только в показах российских брендов, но и в зарубежных проектах — София Дамзина, Михаил Натали, Савелий Парутенко, Варя Романова и другие. В детской части показа приняли участие Петра Рубан и Марк Пинский. В финале на подиум вышел актер Слава Копейкин. А после показа на мероприятии выступил певец Антоха MC.

Над шоу работала креативная команда из экспертов индустрии: продюсер Артем Кривда, стилист Руслан Фоменко, стилист по волосам и макияжу Артем Лякин, режиссер Ирина Куликова, композитор Иван Иванина и другие.

На показе были представлены образы из коллекций российских брендов, представленных на «Яндекс Маркете»: Sorelle Era, ZNWR, Chernim Cherno, FASHION REBELS, SORRY, I'M NOT, Red September, YOU WANNA, RO.KO.KO, FEELZ, Chaika, BAON, O'STIN, VITTORIA VICCI, Zolla, Befree, Gloria Jeans, Love Republic, Sela, Zarina и другие. Понравившиеся вещи гости мероприятия смогут найти и заказать на маркетплейсе.

Все образы с подиума отражают главные тренды грядущего сезона осень-зима 2024/2025: анималистичные принты, вещи из прозрачных тканей, кружево, оверсайз. В цветах преобладают красный, бургунди, серый, кемел и пастельные тона. По словам продюсера показа, Артема Кривды, масштабная презентация коллекций российских брендов подчеркивает, что мода становится доступнее: необязательно тратить много, чтобы выглядеть актуально, а стилизовать образ и добавить в него акценты можно за счет принтов и фактур.

«Яндекс Маркет» стал первым маркетплейсом в России, который провел масштабный фешн-показ с участием популярных брендов. Показ прошел в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на маркете «Сделано в Москве» и был открыт для всех жителей и гостей города. Чтобы создать уникальное пространство в центре города, команда спроектировала купол высотой 11 метров — для его пошива использовали полтора километра красной ткани. Общая территория показа составила 2500 квадратных метров, а в центре расположился подиум длиной 150 метров.

Освещали пространство большие сферы под куполом и вокруг него — с помощью таких декораций креативная команда стремилась подчеркнуть масштабность и уникальность события.