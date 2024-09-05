Полковник рассказал о перекрытии путей снабжения ВСУ под Курском

Полковник Матвийчук заявил о перекрытии путей снабжения ВСУ под Курском

На данный момент пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском практически перекрыты, но противник успел создать схроны, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Сегодня на удалении 30 километров была уничтожена колонна, которая везла продовольствие и боеприпасы. Наши космическая и воздушная разведка, разведывательные беспилотники постоянно мониторят границы и, при попытке противника пройти или провезти что-то в Курскую область, наносятся удары "Искандерами", "Калибрами"», — рассказал полковник.

По его словам, поставки оружия и боеприпасов для ВСУ в Курской области сегодня практически не осуществляются из-за эффективного противодействия российских сил.

«Какие-то материальные средства они, конечно, уже провезли, держат в схронах в лесопосадках. Что-то еще есть. Но наши военные говорят о том, что ВСУ бросают технику и уходят. Также они начали окапываться, возводить оборонительные сооружения», — добавил Матвийчук.

Ранее в Минобороны сообщили, что з минувшие сутки ВСУ лишились на курском направлении до 370 военных. Также уничтожены 17 единиц техники, среди которой две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронемашин.