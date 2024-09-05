Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:13, 5 сентября 2024Россия

Полковник рассказал о перекрытии путей снабжения ВСУ под Курском

Полковник Матвийчук заявил о перекрытии путей снабжения ВСУ под Курском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На данный момент пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском практически перекрыты, но противник успел создать схроны, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Сегодня на удалении 30 километров была уничтожена колонна, которая везла продовольствие и боеприпасы. Наши космическая и воздушная разведка, разведывательные беспилотники постоянно мониторят границы и, при попытке противника пройти или провезти что-то в Курскую область, наносятся удары "Искандерами", "Калибрами"», — рассказал полковник.

По его словам, поставки оружия и боеприпасов для ВСУ в Курской области сегодня практически не осуществляются из-за эффективного противодействия российских сил.

«Какие-то материальные средства они, конечно, уже провезли, держат в схронах в лесопосадках. Что-то еще есть. Но наши военные говорят о том, что ВСУ бросают технику и уходят. Также они начали окапываться, возводить оборонительные сооружения», — добавил Матвийчук.

Ранее в Минобороны сообщили, что з минувшие сутки ВСУ лишились на курском направлении до 370 военных. Также уничтожены 17 единиц техники, среди которой две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронемашин.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Штурмовики совершили невозможное». Российские военные прорвали оборону ВСУ возле одного из сел в ДНР

      В России захотели развить меры поддержки зеленого строительства

      В Сбере призвали бизнес адаптироваться к изменениям климата

      Деми Мур заболела лишаем во время съемок фильма и поделилась опытом

      Москвичам объяснили теплую погоду воздухом из Греции

      Гастроэнтеролог назвала неожиданную опасность задержки стула

      Гросси заявил о планах расследовать обстоятельства пожара на ЗАЭС

      Трем российским опекунам дали срок за истязания четырех приемных детей

      Во Франции выдвинут вотум недоверия новому премьеру

      Идею сменить разработчика самолета «Байкал» для ускорения работ раскритиковали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше