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09:26, 5 сентября 2024Россия

Портрет героя СВО из нового учебника истории нашли возле свалки в российском регионе

В Дагестане портрет воевавшего в зоне СВО Героя России нашли возле свалки

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Дагестане портрет воевавшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Героя России нашли возле свалки. Об этом сообщает Telegram-канал Gor Mash.

Речь идет о портрете Нурмагомеда Гаджимагомедова — на опубликованной каналом фотографии стенд с его изображением стоит прислоненным к дорожному отбойнику. Рядом лежит бытовой мусор.

Выяснилось, что портрет Героя России сорвало со стены ветром. Прохожие прислонили его к отбойнику, чтобы коммунальщики могли вернуть стенд на место.

Гаджимагомедов стал первым российским военнослужащим, удостоившимся звания Героя России с начала СВО. Его портрет был размещен в новом учебнике истории для старшеклассников.

Ранее в Госдуме предложили поместить изображения героев спецоперации на банкноты. С такой инициативой выступила депутат Яна Лантратова. «Важно, чтобы они [банкноты] были не "памятными", которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны», — пояснила она.

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      Алан Босиков
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