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03:52, 5 сентября 2024Мир

Появились новые подробности об отставке Кулебы

Economist: решение об отставке Кулебы приняли в апреле, но Госдеп был против

Фото: Alina Smutko / Reuters

Решение об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы было принято еще в апреле. Об этом, ссылаясь на источники, пишет британское издание The Economist.

По его данным, тогда главе внешнеполитического ведомства удалось сохранить свой пост благодаря вмешательству Госдепа США, который выступил против его увольнения. В материале отмечается, что решение об отставке Кулебы, о котором стало известно ранее, связано с тем, что сейчас американские власти сосредоточены на предстоящих выборах в стране.

При этом, как утверждает издание, США все же повлияли на кадровые перестановки в правительстве Украины. Сообщается, что Вашингтон причастен к увольнению «влиятельного, но противоречивого» замглавы офиса президента республики Ростислава Шурмы.

Ранее стало известно, что сразу несколько украинских чиновников, включая Кулебу и Шурму, подали в отставку. Соответствующее решение также приняли вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефаншина и министр юстиции Денис Малюська.

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      Марина Совина
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