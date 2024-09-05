Пожилая пара провалилась под землю на машине

The Korea Herald: в Южной Корее пожилая пара провалилась в огромную яму

В Сеуле, Южная Корея, пожилая супружеская пара упала на машине в огромную яму, внезапно образовавшуюся посреди дороги. Об этом сообщает The Korea Herald.

Автомобиль, в котором ехали 82-летний мужчина и 76-летняя женщина, перевернулся набок и провалился под землю. Пока на место не прибыли спасатели, они не могли выбраться из машины и оставались в ней, как в ловушке.

В результате инцидента и мужчина, и женщина пострадали, их доставили в больницу. Как отмечает LBC, у женщины произошла остановка сердца, но ее сумели реанимировать.

Причина, по которой обвалился асфальт, еще не установлена.

Ранее сообщалось, что женщина из Индии пропала в Малайзии после того, как под ней провалился тротуар. Предположительно, ее могло унести подземными водами, которые размыли почву.