Премьер Малайзии обвинил Запад в противоречии собственным словам о демократии

Премьер Малайзии: Запад читает лекции о демократии, но сам же им противоречит

Страны Запада читают миру лекции о ценности демократии, однако сами противоречат своим словам. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

По словам политика, многие страны, включая Малайзию, разделяют позицию о необходимости мирного решения палестино-израильского конфликта, в том числе путем признания независимости Палестины. Однако в этом вопросе нет прогресса, так как США полностью разделяют позицию Израиля, аплодируя, по словам Ибрагима, «чудовищным преступлениям, которые совершались».

«Я задаю вопрос нашим коллегам с Запада, где же ваша человечность, где же ваша ценность справедливости? Вы постоянно читаете нам лекции о ценности демократии и прав человека, но разве не видно очевидного противоречия в том, как вы относитесь к этой ситуации?» — заявил премьер Малайзии.

Ранее в ходе выступления на форуме Ибрагим заявил о намерении Малайзии присоединиться к объединению БРИКС.