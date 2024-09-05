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13:15, 5 сентября 2024Мир

Премьер Малайзии восхитился Россией по одной причине

Премьер Малайзии: Россия справилась с санкциями лучше, чем предполагал Запад

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Россия справилась с огромным количеством санкций гораздо лучше, чем предполагали западные страны. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

«Опыт России, находящейся под давлением санкций, немного отличается. Вы сильнее, крупнее, у вас есть твердая решимость и великая история. Это вызывает восхищение. Вам удалось справиться с ситуацией гораздо лучше, чем предполагали многие западные наблюдатели», — отметил малайзийский премьер.

Ибрагим отдельно обратил внимание на российские экономические показатели в сельскохозяйственном производстве, новых технологиях и банковской инфраструктуре.

Ранее Ибрагим сказал, что западные страны читают миру лекции о ценности демократии, однако сами противоречат своим словам. «Я задаю вопрос нашим коллегам с Запада: где же ваша человечность, где же ваша ценность справедливости?» — заявил премьер Малайзии.

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      Дарья Устьянцева
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