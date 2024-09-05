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11:23, 5 сентября 2024Экономика

Путин назвал решение проблем городов Дальнего Востока

Путин: мастер-планы сбалансируют городские пространства на Дальнем Востоке

Фото: kremlin.ru / РИА Новости

Мастер-планирование поможет сбалансировать облик дальневосточных городов. Решение проблем в сфере урбанистики на Дальнем Востоке назвал президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), трансляция доступна на Rutube.

«В чем специфика, смысл и новый подход в этих мастер-планах? Для этого нужно посмотреть, что было прежде на местном уровне. Экономика и бизнес часто развивались сами по себе. Стройка, ЖКХ, социальная инфраструктура — отдельно, сами по себе. В итоге получались разбалансированные решения и разбалансированные городские пространства», — пояснил Путин. Теперь же, после нескольких обсуждений с бизнесом и жителями, местные власти выяснили слабые места в городской планировке и разработают новые долгосрочные решения.

Именно ставка на долгосрочность, по мнению президента, способствует развитию агломераций. «Очень важно, чтобы частные инвестиции привлекались с учетом долгосрочных планов развития отраслей и территорий, а также наших населенных пунктов, городов, поселков для их комплексного развития», — высказался глава страны.

По подсчетам Путина, мастер-планы уже утверждены для 22 административных центров и городских агломераций на Дальнем Востоке. Тем самым городские пространства в ближайшем будущем улучшатся более чем для четырех миллионов человек. Среди таких населенных пунктов — город-спутник Владивостока, который объединит целую агломерацию — Владивосток, Артем и Надеждинский район. К реализации плана приступят в 2025 году.

Ранее Путин назвал способ сделать жизнь на Дальнем Востоке лучше.

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      Виктория Клабукова
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