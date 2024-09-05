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10:24, 5 сентября 2024Экономика

Путин назвал способ сделать жизнь на Дальнем Востоке лучше

Путин: для улучшения жизни на Дальнем Востоке нужно создавать рабочие места

Фото: Kirill Kazachkov / Roscongress Foundation / Reuters

Условия жизни населения Дальнего Востока необходимо улучшать за счет двух основных аспектов. Способы сделать это на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал президент России Владимир Путин, его слова приводит агентство ТАСС.

По словам главы государства, улучшить жизнь населения на Дальнем Востоке удастся путем создания перспективных рабочих мест и выполнения действий, направленных на повышение комфортности жизни в регионе. «Сделать нужно, безусловно, больше, чем мы сделали до сих пор, совершенно очевидная вещь», — убежден Путин. Он добавил, что в эту тему можно уйти «надолго».

Во время выступления на пленарной сессии ВЭФ глава государства также предложил подумать о строительстве атомных электростанций на Дальнем Востоке.

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      Полина Кислицына
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