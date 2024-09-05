Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:51, 5 сентября 2024Бывший СССР

Путин вспомнил о достижении консенсуса на переговорах с Киевом в Стамбуле

Путин напомнил, как Москве удалось договориться с Киевом до вмешательства Запада

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Москве удалось договориться с Киевом в Стамбуле о приемлемых условиях прекращения конфликта, но в процесс вмешался Запад. О достижении консенсуса на переговорах напомнил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Нам удалось договориться, в этом-то весь фокус. О чем свидетельствуют и подпись главы украинской делегации, которая парафировала этот документ, а значит, украинскую сторону в целом достигнутые договоренности устроили», — заявил российский лидер.

Он добавил, что договорному процессу помешали элиты США и Европейского союза, которые стремились добиться стратегического поражения России.

Ранее Путин оценил потери Вооруженных сил Украины и допустил обрушение фронта. По его словам, дальнейший ход боевых действий можно привести к полной утрате боеспособности Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта

      Немецкая полиция начала операцию возле генконсульства Израиля

      Российский генерал заявил о попытках ВСУ завести людей и продвинуться в Курской области

      Алаудинов заявил о победе России в СВО

      Путин заявил об отсутствии претензий к Дурову у России

      Сжегшего российский паспорт блогера Шпака заочно приговорили к восьми годам

      Путин заявил о готовности Киева воевать до последнего украинца

      Путин рассказал о встрече с Дуровым

      Путин указал на одну из ошибок США

      Высмеявшая девочку-квадробера российская певица объяснила свой поступок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше