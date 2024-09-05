Путин вспомнил о достижении консенсуса на переговорах с Киевом в Стамбуле

Путин напомнил, как Москве удалось договориться с Киевом до вмешательства Запада

Москве удалось договориться с Киевом в Стамбуле о приемлемых условиях прекращения конфликта, но в процесс вмешался Запад. О достижении консенсуса на переговорах напомнил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Нам удалось договориться, в этом-то весь фокус. О чем свидетельствуют и подпись главы украинской делегации, которая парафировала этот документ, а значит, украинскую сторону в целом достигнутые договоренности устроили», — заявил российский лидер.

Он добавил, что договорному процессу помешали элиты США и Европейского союза, которые стремились добиться стратегического поражения России.

Ранее Путин оценил потери Вооруженных сил Украины и допустил обрушение фронта. По его словам, дальнейший ход боевых действий можно привести к полной утрате боеспособности Киева.