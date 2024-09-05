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23:34, 5 сентября 2024Россия

Путин назвал фаворита России на выборах в США

Путин: Россия поддержит Харрис после выхода Байдена из президентской гонки в США
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Фаворитом России на президентских выборах в США был действующий глава государства Джо Байден, однако после его выхода Москва поддержит вице-президента Камалу Харрис. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Его (Байдена) сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», — назвал фаворита Путин.

Ранее Путин заявил, что Запад и Украина отказались от заключения стамбульских соглашений в 2022 году ради того, чтобы нанести России стратегическое поражение.

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      Евгений Силаев
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