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12:14, 5 сентября 2024Экономика

Путин поставил Грефа в один ряд с Чеховым и Толстым

Путин пошутил на ВЭФ, что Греф стал классиком как Толстой и Чехов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) в шутку включил главу Сбербанка Германа Грефа в число классиков. Как сообщает РИА Новости, соответствующим образом глава государства отреагировал на слова модератора заседания Александры Суворовой, процитировавшей председатель правления банка.

«Как я и обещала, цитирую слова Германа Оскаровича Грефа, что с выходом из программы льготной ипотеки, он говорил, затянули», — сказала журналистка, говоря о прекращении действия программы льготной ипотеки.

«Господин премьер-министр [Малайзии] цитировал Толстого, Чехова. А вы Грефа цитируете. В число классиков уже входит», – сказал Путин, отвечая на вопрос.

Ранее Греф отметил, что в текущем году уровень выдачи ипотеки сократится на 40 процентов год к году. Как указывал глава Сбербанка, рынку ипотеки, на котором сложился колоссальный перекос, «придется поболеть пару лет» после сворачивания программы с господдержкой, чтобы прийти в нормальное равновесное состояние.

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      Дмитрий Воронин
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