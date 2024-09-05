Путин поставил Грефа в один ряд с Чеховым и Толстым

Путин пошутил на ВЭФ, что Греф стал классиком как Толстой и Чехов

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) в шутку включил главу Сбербанка Германа Грефа в число классиков. Как сообщает РИА Новости, соответствующим образом глава государства отреагировал на слова модератора заседания Александры Суворовой, процитировавшей председатель правления банка.

«Как я и обещала, цитирую слова Германа Оскаровича Грефа, что с выходом из программы льготной ипотеки, он говорил, затянули», — сказала журналистка, говоря о прекращении действия программы льготной ипотеки.

«Господин премьер-министр [Малайзии] цитировал Толстого, Чехова. А вы Грефа цитируете. В число классиков уже входит», – сказал Путин, отвечая на вопрос.

Ранее Греф отметил, что в текущем году уровень выдачи ипотеки сократится на 40 процентов год к году. Как указывал глава Сбербанка, рынку ипотеки, на котором сложился колоссальный перекос, «придется поболеть пару лет» после сворачивания программы с господдержкой, чтобы прийти в нормальное равновесное состояние.