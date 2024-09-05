Путин: давно не созванивался с лидерами Запада, РФ не отказывается от контактов

Президент России Владимир Путин прокомментировал контакты с лидерами стран Запада, заявив, что давно с ними не созванивался. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы давно не созваниваемся с представителями некоторых государств Европы и Соединенных Штатов. Хотя мы не отказывались от этих контактов. Они их ограничивают», — сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом глава государства отметил, что определенной информацией удается обмениваться по различным каналам, в том числе по каналам внешнеполитических ведомств.

Ранее Путин заявил, что фаворитом России на выборах в США был действующий американский лидер Джо Байден, однако он вышел из предвыборной гонки. Он подчеркнул, что Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать вице-президента США Камалу Харрис, поэтому Россия будет поддерживать ее.