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11:53, 5 сентября 2024Мир

Путин прокомментировал контакты с лидерами стран Запада

Путин: давно не созванивался с лидерами Запада, РФ не отказывается от контактов

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал контакты с лидерами стран Запада, заявив, что давно с ними не созванивался. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы давно не созваниваемся с представителями некоторых государств Европы и Соединенных Штатов. Хотя мы не отказывались от этих контактов. Они их ограничивают», — сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом глава государства отметил, что определенной информацией удается обмениваться по различным каналам, в том числе по каналам внешнеполитических ведомств.

Ранее Путин заявил, что фаворитом России на выборах в США был действующий американский лидер Джо Байден, однако он вышел из предвыборной гонки. Он подчеркнул, что Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать вице-президента США Камалу Харрис, поэтому Россия будет поддерживать ее.

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      Семен Александров
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