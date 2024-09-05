Путин высказался о действиях Франции в отношении Дурова

Путин о задержании Дурова: действия властей Франции носят избирательный характер

Действия властей Франции в отношении основателя Telegram Павла Дурова не очень понятны, так как они носят избирательный характер. Так задержание бизнесмена прокомментировал президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

По словам президента, Telegram используется разными людьми и структурами, но «этим грешат все» подобные платформы.

«Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать, арестовывать, либо сажать их под домашний, либо какой-то другой арест, связанный с ограничением свободы», — отметил он.