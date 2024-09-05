Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:04, 5 сентября 2024Мир

Путин высказался о действиях Франции в отношении Дурова

Путин о задержании Дурова: действия властей Франции носят избирательный характер

Фото: Albert Gea / Reuters

Действия властей Франции в отношении основателя Telegram Павла Дурова не очень понятны, так как они носят избирательный характер. Так задержание бизнесмена прокомментировал президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

По словам президента, Telegram используется разными людьми и структурами, но «этим грешат все» подобные платформы.

«Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать, арестовывать, либо сажать их под домашний, либо какой-то другой арест, связанный с ограничением свободы», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта

      Умер работавший водителем трамвая правнук Достоевского

      Путин предсказал начало мобилизации детей на Украине

      В европейской стране пожаловались на отсутствие российских туристов

      Путин спрогнозировал рост российского ВВП

      Военный эксперт высказался о резервах ВСУ в Курской области

      Путин рассказал о привлечении китайского бизнеса в Россию

      Путин высказался о действиях Франции в отношении Дурова

      В США связали обновление ядерного потенциала с началом переговоров с Китаем и Россией

      В Мюнхене на годовщину теракта на Олимпиаде началась стрельба у генконсульства Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше