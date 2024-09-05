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10:32, 5 сентября 2024Россия

Путин высказался об ударах ВСУ по Курской АЭС и порассуждал о зеркальном ответе России

Президент Путин: удары ВСУ по Курской АЭС — очень опасные теракты

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской атомной электростанции (АЭС) — очень опасные теракты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума, трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

Также Путин порассуждал о том, что будет, если Россия отреагирует на подобные действия ВСУ зеркально.

«Можно только представить себе, что будет, если мы будем отвечать зеркально. Что будет с этой частью Европы», — высказался глава государства.

Ранее военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины сообщил о том, что главком ВСУ Александр Сырский перед нападением на Курскую область поставил войскам задачу прорваться на Курскую атомную электростанцию с целью подрыва.

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      Марк Леонов
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